قوات “التحالف الدولي” و “قسد” تسيّران دورية تفقدية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: سيّرت قوات “التحالف الدولي” دورية مؤلفة من 6 عربات عسكرية مدرعة برفقة قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، قادمة من حقل العمر النفطي في بادية ذيبان في الريف الشرقي بدير الزور، لتفقد الأوضاع ومراقبة التطورات في المنطقة.

وفي 21 أيار الجاري، سيّرت قوات “التحالف الدولي”، دورية عسكرية استطلاعية مؤلفة من 4 مدرعات برفقة عربة لـ”قسد”، حيث جابت قرية الحوايج من جهة بلدة ذيبان في الشارع العام بريف دير الزور الشرقي، لاستطلاع ومراقبة التطورات في المنطقة.