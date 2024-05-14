خلال محاولة تهريب مادة المازوت.. عناصر “قسد” يطلقون النار على مهرب بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب مهرب بجروح إثر إطلاق الرصاص المباشر صوبه من قبل عناصر دورية لـ “قسد”، أثناء محاولته تهريب مادة المازوت باتجاه مناطق النظام السوري في بلدة الجنينية بريف دير الزور الغربي، حيث نقل إلى مستشفى للعلاج.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى، اعتقال قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في عملية مداهمة مجموعة من مهربين البشر ومرتكبي الجرائم ، في قرية سبع سكور بريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة أمنية، وصادرت كميات من الأسلحة وسيارتهم، بينما تمكن عدد من المهربين من الفرار إلى جهة مجهولة.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المعتقلين هم من المتعاونين مع مهربين ضمن منطقة “نبع السلام”، يعملون على تهريب البشر من مناطق سيطرة “قسد” باتجاه منطقة “نبع السلام” مقابل مبالغ مالية كبيرة.