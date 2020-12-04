قوات النظام البرية تجدد القصف على قرى في ريفي إدلب وحماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف البري الذي تنفذه قوات النظام والمسلحين الموالين لها على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة بلدة كنصفرة وقريتي الفطيرة سفوهن بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي وقليدين في سهل الغاب شمال غربي محافظة حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، وصباح اليوم، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة وكنصفرة والحلوبة ضمن ريف إدلب الجنوبي، وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة.