قوات النظام البرية تجدد قصفها الصاروخي على مناطق في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام البرية، يستهدف مناطق سفوهن وكنصفرة والفطيرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، قصف صاروخي من قِبل قوات النظام على منطقة “بوتين – أردوغان”، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ومجدليا وبينين والرويحة وكفرعويد ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، في حين استهدفت الفصائل مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.