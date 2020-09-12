قوات النظام البرية تعاود قصفها لمناطق في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق البارة والفطيرة وفيلفل وسفوهن في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف الليل وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً متجدداً، تنفذه قوات النظام على مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين ومناطق أخرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، كما تشهد أجواء المنطقة تحليقاً مستمراً لطائرات استطلاع روسية.