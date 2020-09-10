قوات النظام البرية تعاود قصفها مناطق في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام البرية استهدف قريتي الرويحة وبينين في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على جبل الزاوية، مستهدفة أماكن في كنصفرة وسفوهن وكفرعويد والفطيرة وأماكن أخرى في المنطقة، وسط تحليق متواصل لطيران الاستطلاع في الأجواء.