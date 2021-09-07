 قوات النظام البرية تقصف الأحياء السكنية في مدينة إدلب.. ومقتل عنصرين من الفصائل على محاور ريف إدلب 

محافظة إدلب: قُتل عنصران من الفصائل بانفجار لغم أرضي قرب خطوط التماس على محور البريج بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد آخر، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة إدلب ومحيطها ومنطقة وادي النسيم بعدة قذائف مدفعية، من تمركزاتها في مدينة سراقب، تزامن ذلك، مع مرور رتل للقوات التركية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، ظهر اليوم الثلاثاء، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية أكثر من 6 غارات جوية، استهدفت خلالها كل من “مقلع الهباط ومنطقة بروما” الواقعة غرب منطقة معرة مصرين بريف محافظة إدلب، حيث تتواجد في المنطقة هناك مخيمات للنازحين بالإضافة لمقرات ومخازن للذخيرة تابعة لهيئة تحرير الشام، وأدى القصف حتى اللحظة عن سقوط جرحى مدنيين في مخيم مريم بأطراف معرة مصرين، بالإضافة لمعلومات عن استهداف مخزن للذخيرة لتحرير الشام، دون معلومات عن الخسائر البشرية والمادية.