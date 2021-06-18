قوات النظام البرية تقصف بأكثر من 100 قذيفة صاروخية مناطق متفرقة من منطقة “خفص تصعيد”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا صاروخيًا بأكثر من 100 قذيفة صاروخية طال مناطق متفرقة من منطقة “خفض التصعيد” حيث طال القصف مناطق الزيارة وزيزون والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة، ومناطق متفرقة من جبل الزاوية جنوبي إدلب، ومناطق بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وقصفت الفصائل يوم أمس، محيط بلدة جورين في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بعدة قذائف صاروخية، أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات، حيث تركزت الضربات قرب مواقع عسكرية للمسلحين الموالين للنظام في المنطقة.

ورصد نشطاء المرصد السوري، اشتباكات بالرشاشات الثقيلة قرب خطوط التماس، بين عمليات “الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور قرية الرويحة وفليفل بريف إدلب الجنوبي.

كما استهدفت الفصائل بالأسلحة الفردية، عنصرين من قوات النظام على محور الدار الكبيرة جنوبي إدلب، دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابتهما.