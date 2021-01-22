قوات النظام البرية تقصف ريفي حماة واللاذقية.. واستهدافات متبادلة تسفر عن قتلى في ريف اللاذقية

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في الفصائل المقاتلة على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية، حيث شهدت محاور ريف اللاذقية استهدافات متبادلة بين عناصر قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى.

ورصد المرصد السوري، مساء اليوم، قصفًا مدفعيًا نفذته قوات النظام على محور السرمانية ومواقع محيطة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

كما قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، قرية فليفل ومناطق أخرى في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًا متبادلًا على محاور جبل الزاوية في ريف إدلب، بين الفصائل الجهادية والمقاتلة من جهة، وقوات النظام من جهة أُخرى، واستهدفت قوات النظام قرية مجدليا بريف إدلب الشرقي.