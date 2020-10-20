 قوات النظام البرية تقصف ريف إدلب الجنوبي.. وتصيب سيدة في سهل الغاب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من الفصائل جراء استهداف قوات النظام محاور ريف إدلب الجنوبي.

كما أصيبت سيدة بجروح نتيجة قصف مدفعي لقوات النظام، استهدف قرية القرقور بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها على ريف إدلب، حيث استهدفت براجمات الصواريخ قرية فليفل بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لغارتين اثنتين على محيط قرية المغارة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مناطق في تل واسط والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.