قوات النظام البرية تقصف ريف إدلب.. والفصائل تستهدف تجمعاتها في سهل الغاب

قصفت قوات النظام بقذائف الدبابات والمدفعية محور الفطيرة جنوب إدلب، تزامنا مع اشتباكات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية على محور القرية ومحيطها.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل الجهادية بقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام على محور فورو والبحصة في سهل الغاب أقصى شمال غرب محافظة حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت الفصائل استهدفت بالرشاشات الثقيلة وقذائف (B9)، تمركزات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في قرية ميزناز غرب محافظة حلب.

على صعيد متصل، حلقت طائرات حربية روسية في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان” بريفي إدلب وحلب، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع روسية في أجواء جبلي التركمان شمال اللاذقية والزاوية في ريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على مناطق البارة والفطيرة وفيلفل وسفوهن في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف الليل وصباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين ومناطق أخرى ضمن ريف إدلب الجنوبي.