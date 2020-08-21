قوات النظام البرية تقصف ريف إدلب ومحاور جبل التركمان في اللاذقية

قصفت قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالمدفعية الثقيلة محور القلعة ومواقع أخرى في جبل التركمان شمال اللاذقية، وأطراف بلدة النيرب وقرية مجدليا شرق مدينة أريحا في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت قوات النظام قد قصفت بلدة كنصفرة وقريتي سفوهن وفليفل ومواقع أخرى في جبل الزاوية جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، استشهاد مدنيين اثنين، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على أطراف بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، حيث استهدف القصف عمال يعملون في قطاف محصول “التين”.