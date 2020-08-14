قوات النظام البرية تقصف مواقع في ريفي إدلب وحلب 

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة البارة في ريف إدلب، وقريتي كفرعمة والقصر في ريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفا صاروخيا مكثفا تنفذه قوات النظام البرية، استهدف قرى سفوهن وكنصفرة والفطيرة في “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

وكانت الفصائل استهدفت مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.