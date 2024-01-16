قوات النظام تأسر عنصرا من “التنظيم” وتسحب جثتي عنصرين قتلا بانفجار لغم أرضي في بادية دير الزور

محافظة دير الزور: قتل عنصران من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بانفجار لغم، في 11 كانون الثاني، بعد أن شنوا هجوما على دراجاتهم النارية استهدفوا خلاله نقاط وتجمعات قوات النظام والميليشيات الإيرانية في حقل كصيبة والمزرعة والخراطة في بادية دير الزور الجنوبية.

وخلال حملة تمشيط قامت بها قوات النظام عثرت على جثتين وعنصر من المهاجمين مبتور القدمين حيث تم أسره، وسحب الجثتين.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 11 كانون الثاني الجاري مقتل عنصرين من قوات النظام جراء الهجوم الذي شنه عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على نقاط الفرقة 17 و”الدفاع الوطني”، قرب بلدة الطيبة ضمن بادية حمص الشرقية، حيث جرت اشتباكات عنيفة وتمكن “التنظيم” من قطع طريق الكوم – السخنة وانسحاب قوات النظام و”الدفاع الوطني”.