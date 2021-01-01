قوات النظام تبدأ العام الجديد بقصف صاروخي على مواقع في سهل الغاب وجبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، مع بداية العام الجديد، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، مستهدفة أماكن في الزيارة والسرمانية بسهل الغاب شمال غربي حماة، والفطيرة وسفوهن وكنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر في قوات النظام جراء سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها الفصائل على قرية البركة الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها في سهل الغاب شمال غربي حماة، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها البري على أماكن في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية