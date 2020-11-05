قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف الصاروخي على بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على محافظة إدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن جنوبي المدينة، في حين دارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والفصائل على محور فليفل بريف إدلب الجنوبي، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل اثنين من قوات النظام برصاص عناصر “الفتح المبين” على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي، كما قتل عنصر وأصيب آخرين من المسلحين الموالين للنظام جراء استهداف الفصائل بالمدفعية الثقيلة، تجمعاتهم على محور بلدة معرشورين بريف إدلب الشرقي.

كما كان المرصد السوري وثق صباح اليوم استشهاد 7 بينهم 4 أطفال بقصف قوات النظام على محافظة إدلب، وهم: 4 بينهم طفل بقصف على أريحا، وطفلان من مهجري ريف حماة الجنوبي إلى بلدة كفريا، وطفل بقصف على مدينة إدلب، فيما لايزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود نحو 20 جريح بمناطق متفرقة من إدلب، بعضهم في حالات خطرة.