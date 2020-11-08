قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف الصاروخي على مناطق بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر وصباح اليوم الأحد، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في فليفل وسفوهن والفطيرة ومحيط البارة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل 7 جهاديين من الجنسية الأوذبكية، جراء استهداف نقطة عسكرية تابعة لهم من قبل طيران مسير في منطقة سرجة ضمن جبل الزواية، بريف إدلب الجنوبي، وتتبع المجموعة المستهدفة لهيئة تحرير الشام وهم ضمن ما يعرف بـ “المجموعة الاستشهادية”، كما أن الطائرة التي استهدفت النقطة “انتحارية”، أي أنها انقضت وقصفت النقطة ودُمرت بعد ذلك.