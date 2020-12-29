قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف الصاروخي على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، تحليقاً لطائرات استطلاع في أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع جولة جديدة من القصف البري، تنفذها قوات النظام على كل من كنصفرة والفطيرة وبلدات وقرى أخرى في جبل الزاوية، دون معلومات عن إصابات إلى الآن، وكان المرصد السوري نشر مساء أمس، أن الفصائل تمكنت من إفشال محاولة تسلل لقوات النظام على محور قرية آفس شرق مدينة إدلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة استمرت لساعات، على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها المدفعي على قرى ومحاور جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما كانت غرفة عمليات “الفتح المبين” قد استهدفت، بالقذائف المدفعية مواقع وتجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في الملاجة والدار الكبيرة في ريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قريتي سفوهن والفطيرة ومحيط بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، تزامناً مع اشتباكات على محاور القتال بريف إدلب الجنوبي