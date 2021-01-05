قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف الصاروخي على بلدات وقرى سهل الغاب وجبل الزاوية

تواصل قوات النظام قصفها البري على ريفي حماة وإدلب، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وصباح اليوم، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والرويحة وكدورة جنوبي إدلب، ومناطق أخرى في الزيارة والعنكاوي ومحيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن إصابات، وسط تحليق مستمر لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل عنصر في قوات النظام برصاص الفصائل الجهادية على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، كما تمكنت الفصائل من تدمير رشاش ثقيل لقوات النظام، جراء استهدافه بصاروخ موجه، على محور العمقية بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف الهاون مواقع ونقاط قوات النظام في قرية البحصة بسهل الغاب غربي حماة