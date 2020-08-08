قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف الصاروخي المكثف على جبلي الزاوية والأكراد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام، بشكل مكثف، مستهدفة مناطق في فليفل والفطيرة والبارة وسفوهن بجبل الزاوية، بالإضافة لمحاور ضمن جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ولا سيما محور حدادة، على صعيد متصل تواصل طائرات الاستطلاع تحليقها في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.

وكان المرصد السوري رصد أمس، نزوح عائلات من قرى جبل الزاوية إلى مناطق أكثر أمنا في شمال إدلب، بعد الاستهدافات المتكررة لقوات النظام لقرى وبلدات جبل الزاوية، وخوفا من عمل عسكري في المنطقة.