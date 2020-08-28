قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف البري المكثف على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً متجدداً تنفذه قوات النظام، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، وكفرتعال بريف حلب الغربي، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء إدلب.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن فصائل “الجبهة الوطنية” براجمات الصواريخ تمركز قوات النظام والمسلحين الموالين لها في قرية معردبسة بريف إدلب الشرقي.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محاور الرويحة وبينين وحرش بينين في ريف معرة النعمان.

واستهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام في محاور جبل الأكراد شمال اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.