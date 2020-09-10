قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف الصاروخي على بلدات وقرى جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على جبل الزاوية، مستهدفة أماكن في كنصفرة وسفوهن وكفرعويد والفطيرة وأماكن أخرى في المنطقة، وسط تحليق متواصل لطيران الاستطلاع في الأجواء.

ونشر المرصد السوري مساء أمس، أن الفصائل تمكنت من صد محاولة تسلل لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور قرية فليفل جنوب إدلب، بالتزامن مع قصف واستهدافات متبادلة فيما بينهما، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت “غرفة عمليات الفتح المبين” قد دمرت حفارة كانت ترفع سواتر ترابية لقوات النظام، اليوم، جراء استهدافها بصاروخ موجه على محاور مدينة سراقب قرب بلدة آفس.