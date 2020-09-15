قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف الصاروخي المكثف على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام، على مناطق في كنصفرة وسفوهن والفطيرة فليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وكانت الفصائل تمكنت أمس من قتل عنصر وإصابة آخر من قوات النظام، قنصا على محور قرية الرويحة بريف إدلب.

كما دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مساء الأمس، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محور قرية الفطيرة بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.