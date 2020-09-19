قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف المكثف على جبل الزاوية.. والفصائل تستهدف كفرنبل وحنتوتين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، استمرار القصف الصاروخي المكثف من قبل قوات النظام على بلدات وقرى بريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت كنصفرة وفليفل وسفوهن وبينين، في حين قصفت الفصائل مناطق في كفرنبل وحنتوتين الخاضعتين لسيطرة قوات النظام جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدفت يوم أمس، بالمدفعية الثقيلة تجمعات قوات النظام جنوب شرق قرية الفطيرة في ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري يوم أمس قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام على بلدة كنصفرة وقرية بليون والفطيرة في جبل الزاوية، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة في بلدة الفطيرة، كما قتل عنصر من قوات النظام، جراء انفجار ألغام متقدمة على محور حرش بينين بريف إدلب.