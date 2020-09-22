قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف المكثف على جبل الزاوية مستهدفة 8 بلدات وقرى

تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي المكثف على مناطق ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين وابديتا والبارة واحسم، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في محيط كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري أمس، قصفاً براجمات الصواريخ نفذته الفصائل المقاتلة على مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها شرق مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وقصفت قوات النظام في وقت سابق من اليوم بعشرات القذائف المدفعية، قرية كفرعويد بـ”جبل الزاوية”.