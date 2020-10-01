قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف البري على جبل الزاوية مستهدفة 7 بلدات وقرى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، تجدد القصف الصاروخي الاعتيادي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث تستهدف قوات النظام بقذائف المدفعية مناطق في سفوهن وكفرعويد وكنصفرة والفطيرة وبليون والبارة والموزرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن الفصائل العاملة في سهل الغاب استهدفت بقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور المشاريع شمال غرب محافظة حماة، على صعيد متصل، أفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن طائرة استطلاع روسية سقطت بالقرب من محاور القتال مع قوات النظام في جبل الزاوية بريف إدلب، نتيجة عطل فني.