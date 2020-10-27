قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف الصاروخي على بلدات وقرى في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً تنفذه قوات النظام على مناطق في الفريكة بريف إدلب الغربي، والبارة ومناطق أخرى ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب، بالإضافة لقسطون والزيارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يأتي ذلك في ظل القصف المتواصل من قبل الفصائل.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، قصفاً مكثفاً وعنيفاً، تنفذه فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” ومن ضمنها فيلق الشام، منذ مساء الأمس وحتى اللحظة، مستهدفة مناطق سيطرة قوات النظام في منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية كل من حزارين والملاجة وترملا والدار الكبيرة وكفرنبل وحنتوتين ومعصران جنوبي إدلب، وسراقب وخان السبل وداديخ وجوباس وكفربطيخ شرقي إدلب، بالإضافة للحاكورة وطنجرة وجورين بريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في جبال اللاذقية وريف حلب الغربي، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.

يأتي ذلك رداً من الفصائل على المجزرة التي ارتكبتها طائرات حربية روسية باستهدافها معسكراً لفيلق الشام شمال غربي إدلب والذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح، حيث رصد المرصد السوري يوم أمس، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء الاستهداف الجوي من قبل طائرات حربية روسية، على معسكر تابع لفيلق الشام الموالي لأنقرة ضمن منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غربي إدلب، وذلك على خلفية مفارقة جرحى للحياة والعثور على جثث المزيد من القتلى، في ظل استمرار فرق الإنقاذ بالبحث عن مفقودين ونقل الجرحى، حيث ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 78 على الأقل، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 90 جريح بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود مفقودين وعالقين، وسط معلومات عن قتلى آخرين.

يذكر أن المعسكر كان يضم أكثر من 180 شخص بين مقاتل ومدرب وإداري في صفوف فيلق الشام.