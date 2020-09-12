قوات النظام تبدأ جولة قصف جديدة على ريف إدلب الجنوبي مستهدفة 6 بلدات وقرى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف الليل وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً متجدداً، تنفذه قوات النظام على مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين ومناطق أخرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، كما تشهد أجواء المنطقة تحليقاً مستمراً لطائرات استطلاع روسية.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدفوا بالرشاش الثقيلة محاور بلدة كفر حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت “غرفة عمليات الفتح المبين” قد تمكنت من قتل عنصر من قوات النظام وإصابة آخر يعتقد أنه ضابط، على محور قرية بالا غرب محافظة حلب.

كما ألقت طائرة استطلاع مذخرة يرجح بأنها إيرانية، أكثر من 10 قنابل على مواقع الفصائل عند نقاط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية وبلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي.