قوات النظام تتبادل القصف الصاروخي المكثف مع مجموعات جهادية في الريف الإدلبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا نفذته الفصائل الجهادية المنضوية ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدف مواقع قوات النظام في كل من معرة النعمان وحنتوتين وخان السبل في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف مناطق عدة في “جبل الزاوية”.

واستهدفت قوات النظام بعدة قذائف صاروخية محيط سرمين والنيرب وآفس شرقي مدينة إدلب، تزامنا مع ذلك استهدفت فصائل “الجبهة الوطنية” مواقع قوات النظام براجمات الصواريخ في بلدة داديخ شرقي إدلب، وتشهد محاور إدلب الشرقية استنفار عسكري للفصائل الموالية لتركيا، بالتزامن مع استنفار لقوات النظام على محاور القتال في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق في بلدة سراقب الخاضعة لسيطرة النظام السوري، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.