قوات النظام تتصدى لطائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام في أجواء ريف مصياف غربي حماة

محافظة حماة: تصدت المضادات الأرضية التابعة لقوات الدفاع الجوي التابع للنظام لطائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام في أجواء ريف مصياف غربي حماة، كانت تحاول استهداف مواقع لقوات النظام هناك، حيث حلقت المسيّرات في أجواء الصارمية وسلحب ودير شميل وجب رملة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس استشهاد 4 مواطنين بينهم سيدتين، نتيجة إلقاء طائرة مسيرة قنبلتين على منازل المدنيين في بلدة الربيعة بريف حماة الغربي، كما أصيب 5 مواطنين جميعهم من عائلة واحدة، وسط حالة من الرعب والهلع أصابت سكان المنطقة.

وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للنظام من إسقاط مالا يقل عن 6 طائرات مسيرة، هاجمت ريفي حماة وحمص، فيما لاتزال أسراب الطائرات المسيرة تحلق في أجواء المنطقة ويتم استهدافها من المضادات الأرضية.