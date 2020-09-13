قوات النظام تجدد خرقها لـ “وقف إطلاق النار” وتقصف مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب

تواصل قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري بعد منتصف الليل وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً على مناطق في الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة والبارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، على صعيد متصل، قصفت هيئة تحرير الشام، مواقع لقوات النظام على محور حزارين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن قوات النظام قصفت بقذائف الدبابات والمدفعية محور الفطيرة جنوب إدلب، تزامنا مع اشتباكات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية على محور القرية ومحيطها.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل الجهادية بقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام على محور فورو والبحصة في سهل الغاب أقصى شمال غرب محافظة حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.