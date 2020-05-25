قوات النظام تجدد خرقها لوقف إطلاق النار وتقصف مناطق في سهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد الخروقات لوقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية مناطق في قريتي العنكاوي وقليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد خلال الساعات الفائتة هدوءًا حذراً ساد عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 81 على التوالي.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى استمرار عملية عودة النازحين والمهجرين بفعل العمليات العسكرية إلى مناطقهم في إدلب وريف حلب الغربي، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد المهجرين الذين عادوا إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، بلغ نحو 255 ألف شخص، وذلك خلال 80 يوماً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الخامس من آذار/مارس الفائت، وحتى يومنا هذا.

فيما تأتي عملية عودة المهجرين في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية التي تشهدها مناطق سيطرة الفصائل وتحرير الشام، حالها كحال جميع المناطق السورية الأخرى، من ارتفاع جنوبي بأسعار السلع، وشح كبير في فرص العمل، وسط مساعدات خجولة من قبل المنظمات الإنسانية المعنية بأوضاع النازحين والمهجرين.