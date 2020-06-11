قوات النظام تجدد خرقها لوقف إطلاق النار وتقصف 8 بلدات وقرى جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، تحليقاً لطائرة استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية، فيما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف الليل، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وكفرعويد والرويحة وبينين والحلوبة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صارخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية، والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، في حين تشهد أجواء إدلب تحليق مكثف لطائرات استطلاع، حيث تحلق الروسية منها في أجواء جبل الزاوية، بينما تحلق التركية في أجواء مدينة إدلب وريفها الشمالي