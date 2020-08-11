قوات النظام تجدد خرقها لوقف إطلاق النار وتقصف نحو 10 بلدات وقرى بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة والرويحة وبينين ومحيط دير سنبل، ولا معلومات عن خسائر بشرية، في حين تواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً متبادلاً، شهدته محاور البارة ودير سنبل وكنصفرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل وقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا ذلك مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دارت بين الفصائل الجهادية والمقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى على محور البارة، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية.