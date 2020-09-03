قوات النظام تجدد خرقها لوقف إطلاق النار وتقصف 7 بلدات وقرى بريف إدلب الجنوبي

قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل وجبل الأربعين ومحيط أريحا وكنصفرة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، كما شهدت محاور بريف حلب الغربي، قصف واستهدافات متبادلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، وسط معلومات عن خسائر بشرية بين الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام على كل من كفرعويد وبليون وسفوهن والفطيرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته هيئة “تحرير الشام” على مواقع النظام في “جبل شحشبو”، كما استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية محاور الصراف وكلز في “جبل التركمان” شمالي اللاذقية.