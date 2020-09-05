قوات النظام تجدد خرقها لوقف إطلاق النار في منطقة “بوتين-أردوغان” وتقصف قرى جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف بلدة احسم وقريتي كفرعويد وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار خروقات قوات النظام المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، فجر اليوم، اشتباكات على محور قرية فليفل بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، تزامنا مع قصف واستهدافات متبادلة على خطوط التماس، واستهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة، مناطق في قرية العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.