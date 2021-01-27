قوات النظام تجدد خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” مستهدفة أماكن في جبل الزاوية وسهل الغاب

جددت قوات النظام قصفها البري على منطقة “خفض التصعيد” في إطار الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار المزعم هناك، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في سفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة وبينين وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في سهل الغاب شمال غربي حماة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس الثلاثاء، تجدد القصف البري على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قامت قوات النظام باستهداف مناطق في كنصفرة والفطيرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، بالقذائف الصاروخية والمدفعية، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما قامت الفصائل باستهداف مواقع لقوات النظام على محاور التماس في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.