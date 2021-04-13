قوات النظام تجدد خرقها لوقف إطلاق النار في منطقة “بوتين-أردوغان” وتقصف ريفي إدلب وحماة

قصفت قوات النظام محور العنكاوي ومحاور أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة لمحاور القتال في ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وشهدت أجواء منطقة “بوتين-أردوغان” تحليقًا لطائرات استطلاع مجهولة، تزامنًا مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء شمال إدلب.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، تحليقًا لطائرة حربية روسية في أجواء ريف إدلب، كما قصفت قوات النظام بالصواريخ والمدفعية قرى جبل الزاوية بريف إدلب، بينما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين مستهدفة أماكن في كنصفرة وفليفل والبارة وسفوهن وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، وقليدين والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كما جرت استهدافات متبادلة بينها وبين الفصائل على محاور التماس جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.