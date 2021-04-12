 قوات النظام تجدد خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف بلدات وقرى جنوبي إدلب

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين مستهدفة أماكن في كنصفرة وفليفل والبارة وسفوهن وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، وقليدين والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كما جرت استهدافات متبادلة بينها وبين الفصائل على محاور التماس جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد أمس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى وذلك على جبهات كفرنوران وكفرعمة وميزناز ضمن القطاع الغربي من الريف الحلبي، كما شهدت محاور التماس في جبل الزاوية قصفاً صاروخياً متبادلاً، في حين استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة كل من الفطيرة والبارة وفليفل جنوبي إدلب، ومحيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.