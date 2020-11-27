قوات النظام تجدد قصفها البري على بلدات وقرى في سهل الغاب وجبل الزاوية

قصفت قوات النظام فجر وصباح اليوم الجمعة، مناطق في العنكاوي وقليدين ضمن سهل الغاب شمال غرب حماة، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولم ترد أنباء عن إصابات إلى الآن.

وكانت الطائرات الحربية الروسية، شنت مساء أمس ومنتصف الليل عدة غارات على تلال كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

ويأتي ذلك بعد نحو 15 يوماً عن غيابها عن قصف المنطقة.

على صعيد متصل، استهدفت عناصر فصائل “الفتح المبين” بصاروخ موجه تركس لقوات النظام كان يرفع سواتر ترابية على محاور بلدة آفس بالقرب من مدينة سراقب، فيما دارت اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والثقيلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور كدورة شرقي جبل الزاوية.