قوات النظام تجدد قصفها البري على بلدات وقرى جنوبي إدلب

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بقذائف المدفعية، أماكن في كنصفرة وكفرعويد والموزرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن إصابات حتى الآن.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف الليل، اشتباكات على محور خربة الناقوس بسهل الغاب شمال غربي حماة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، وذلك في محاولة تسلل نفذها الأول ترافقت مع استهدافات متبادلة، على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.