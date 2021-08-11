قوات النظام تجدد قصفها البري على ريفي إدلب وحلب.. واستشهاد مواطن بقصف على ريف اللاذقية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن جراء قصف قوات النظام على قرية برزة بريف اللاذقية، بينما كان يجمع الحطب.

كما قتل عنصر من قوات النظام بقصف للفصائل على ريف إدلب الجنوبي.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن بقصف لقوات النظام استهدف قرية كفرنوران بريف حلب.

كما أصيب مواطن بقصف بري لقوات النظام استهدف معارة النعسان بريف إدلب.

وشهدت محاور ريف حلب الغربي قصفًا متبادلًا بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى.

كما استهدفت قوات النظام، صباح اليوم، مزرعة لتربية الدواجن بالقرب من بلدة زردنا شمالي إدلب ما أدى لنفوق عشرات الطيور، وأضرار مادية كبيرة.

وكانت قوات النظام قد قصفت بالمدفعية الثقيلة، صباح اليوم، قرى كفرتعال وكفر نعمة وكفرنوران بريف حلب الغربي، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

كما تعرضت قريتي بينين ومعرزاف بريف إدلب الجنوبي، لقصف مدفعي مصدره تجمعات قوات النظام المتمركزة في الحواجز المحيطة، تزامن ذلك مع سقوط طائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

واستهدفت قوات النظام المتمركزة في ريف اللاذقية نقاط الفصائل في قرية التفاحية غربي إدلب قرب الحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية، ومحور كبانة بجبل الأكراد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.