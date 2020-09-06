قوات النظام تجدد قصفها البري على قرى جبل الزاوية في ريف إدلب

جددت قوات النظام قصفها المدفعي على مواقع في قرى سفوهن والفطيرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع استهدافات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محور الفطيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد منتصف الليل وصباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، مستهدفة مناطق في الفطيرة وسفوهن وكفرعويد وكنصفرة والرويحة الواقعة ضمن ريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في كفرنبل ومحيطها وسراقب بريفي إدلب الجنوبي والشرقي.