قوات النظام تجدد قصفها البري على منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف 5 بلدات جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على الريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيط فليفل وبينين، ولا معلومات عن خسائر بشرية، فيما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “خفض التصعيد، كما حلقت طائرات استطلاع في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً، على محور قرية الملاجة بريف إدلب، وقتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخرين في القصف والاستهدافات مع الفصائل على محاور ريف اللاذقية، حيث قصفت الفصائل بقذائف الهاون محور قلعة شلف بجبل الأكراد، كما شهدت محاور عدة في جبل التركمان استهدافات متبادلة، بينما قصفت قوات النظام قريتي شمروران وقرة جاغي في ريف اللاذقية الشمالي.