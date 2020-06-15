قوات النظام تجدد قصفها البري على منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف 6 بلدات بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في محيط بنين ودير سنبل والبارة، وكنصفرة والفطيرة وسفوهن الواقعة جميعها بريف إدلب الجنوبي، في حين حلقت طائرات حربية وأخرى استطلاع تابعة للقوات الروسية، في أجواء مدينة إدلب وريفها

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى أن مقاتلات روسية نفذت نحو 4 غارات جوية، استهدفت خلالها أطراف البارة وحرش كفرنبل في منطقة “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.