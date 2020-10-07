قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي صباح اليوم على جبل الزاوية وسهل الغاب

قصفت قوات النظام صباح اليوم الأربعاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقعاً لقوات النظام في منطقة الدار الكبيرة بريف إدلب، ولا أنباء عن إصابات إلى الآن.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن الفصائل استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في مدينة سراقب شرق إدلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرية العنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.