قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل، الواقعة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ولا معلومات عن إصابات إلى الآن.

وكانت فصائل “الفتح المبين” استهدفت يوم أمس بالمدفعية والصواريخ، تجمعات قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، ردا على القصف المتواصل على قرى وبلدات ريف إدلب.

وفي سياق ذلك، تمكنت الفصائل المقاتلة من تدمير وإعطاب أسلحة ثقيلة في قرية بسقلا جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.