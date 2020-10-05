قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب

استهدفت قوات النظام صباح اليوم الاثنين، بصاروخ موجه الطريق الواصل بين منطقتي الشيخ سنديان والقرقور بريف حماة الشمالي الغربي، على صعيد متصل تشهد محاور التماس بريف إدلب الجنوبي، عمليات قصف بري متبادل، بين الفصائل وتحرير الشام من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، كما قصفت قوات النظام مناطق في بلدات وقرى ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة.

ونشر المرصد السوري أمس، أن عناصر “الفتح المبين” استهدفوا بصاروخ موجه، تجمعاً لقوات النظام على محور كفر حلب في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، مواقع الفصائل في دوير الأكراد في ريف حماة الشمالي الغربي قرب الحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية، وبلدة آفس في ريف إدلب.