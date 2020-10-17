قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية أماكن في بليون والبارة وكنصفرة ضمن جبل الزاوية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً من قبل الفصائل العاملة بريف اللاذقية، استهدف تمركزات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محور كبانة وتلة البركان بجبل الأكراد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما كانت فصائل “الفتح المبين” استهدف تمركزات قوات النظام على محور كتف حسون في “جبل الأكراد” شمال اللاذقية، بالإضافة لقصفها تمركزات النظام في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.