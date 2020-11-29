قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على بلدات وقرى في ريفي إدلب وحماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة ومحيط البارة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، والعنكاوي في سهل الغاب شمال غربي حماة، دون أنباء عن إصابات.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات النظام خرقها لعمليات وقف إطلاق النار المزعمة ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، استهداف صاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وبينين والرويحة وأطراف البارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في قليدين والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، فيما حلقت طائرات استطلاع في أجواء ريف إدلب الشمالي.